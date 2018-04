Triunfa en la versión australiana de 'La Voz' cantando el 'Asturias, patria querida'

Si hablamos de vídeos virales, el que les proponemos hoy ocuparía uno de los mejores puestos de nuestro ranking. Como no podía ser menos, no ha tardado mucho en llegar a España una de las actuaciones del programa 'The Voice' en la televisión australiana.

El protagonista es Oskar Proy, un joven de 18 años, que no dudó en subirse al escenario para cantar 'Asturias, patria querida' ante el jurado del talent show.

No solo lo canta muy bien, sino que además la historia de Proy dejó a muchos con la boca abierta. Resulta que su abuela, asturiana, padece demencia senil. Por eso, le llama todos los días y le canta esta famosa canción con el objetivo de que no la olvide.

Tras escuchar a Oskar, el jurado se rindió a su talento y confirmaron su paso a la siguiente fase.

¡Enhorabuena!