La pestilente flor con olor a cadáver florecerá este jueves en los Estados Unidos

El Amorphophallus Titanum, una de las plantas más grandes del mundo, y conocida popularmente como 'la flor que huele a cadáver', florecerá el próximo jueves, 26 de abril por la noche. El acontecimiento, que puede durar de 24 a 36 horas, será retransmitido por el Jardín Botánico de Tucson, en Texas, EE.UU.,

Rosie our Corpse plant has shed her skin, stay tuned for updates. pic.twitter.com/fthi3QFbjf