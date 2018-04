Los peligros de utilizar papel higiénico según los médicos ingleses

Es uno de los elementos básicos en cualquier lista de la compra. La simple idea de no disponer de él, en el momento adecuado, puede ser uno de nuestros mayores terrores.

Pero ahora, un humilde rollo de papel higiénico se ha convertido en el centro de las advertencias de los facultativos. Al parecer, no sólo podría causarnos graves daños al utilizarlo, sino que es realmente ineficaz a la hora de limpiarnos.

Rose George, autora de 'The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste y Why It Matters', dijo en una entrevista a 'Tonic':"Me resulta bastante desconcertante que millones de personas caminen con sus anos sucios mientras piensan que están limpios.". "El papel higiénico mueve la porquería pero no la elimina", añadió.

Aunque no todos comparten esa idea, países como Corea del Sur, Japón, Egipto, Grecia o Italia, utilizan los bidés en detrimento de estos rollos.

Otra solución, más practica, es utilizar toallas húmedas para bebés en lugar de papel. Algunas estrellas como Will Smith, así lo confesaron. En declaraciones a la revista 'Elle', el rapero y actor norteamericano dijo: "Aquí está la prueba de por qué las personas deberían tener toallitas húmedas para bebés: Coge un poco de chocolate, úntalo en un suelo de madera y luego intenta limpiarlo con toallas secas. Vas a tener chocolate en las todas grietas".

Pero la falta de limpieza no es el único problema al que nos podemos enfrentar si utilizamos papel para limpiarnos nuestras minucias. Por ejemplo, un mal uso del papel de baño, podría causar dolorosas fisuras anales, desgarros que pueden tardar de ocho a 12 semanas en sanar y que pueden desembocar en hemorroides.