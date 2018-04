La extraña cadena de coincidencias que casi dejan sordo a un científico de la NASA al cerrar la tapa del inodoro

Philip Metzger , un científico de la NASA, trataba de arreglar la cadena de su retrete cuando, una serie de catastróficas coincidencias, casi le deja sordo.

Según publicó el propio Metzger en Twitter, ya había terminado de reparar la cadena cuando la tapa de la cisterna se deslizó de entre sus dedos y golpeó el borde de la taza antes de caer al suelo.

17/18. What makes it dangerous (IMO), is the stiffness of the surface it bounced off, so the energy was converted into sound in a very brief time making it very intense, and the fact that it didn't break or chip so more energy went into sound instead of breaking molecular bonds.