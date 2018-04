Se acuerdan de aquella famosa frase de "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". Pues eso mismo debieron pensar los usuarios de las redes sociales inglesas, cuando el departamento de policía de Warwickshire, en Reino Unido, difundió el retrato robot de un sospechoso por robo.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018

El martes, la policía de Warwickshire publicó un boceto "EFIT" (Técnica electrónica de identificación facial) con la intención de recabar información sobre un sospechoso que, presuntamente, estuvo involucrado en un robo en la ciudad de Stratford, cometido el pasado mes de febrero.

Según fuente policiales, dos hombres se hicieron pasar por funcionarios locales para colarse en la casa de una mujer. Mientras uno hablaba con la señora, el otro, aprovechaba la distracción, y buscaba dinero en efectivo por la vivienda.

Para desesperación de las autoridades, su publicación no ofreció pista alguna sobre el paradero del sospechoso, por el contrario, el retrato se convirtió en el centro de las risas y de las mofas de los usuarios en las redes sociales. En pocos minutos, el tuit generó 15.000 retuits y 2.500 comentarios.

Theres something quite distinctive about this suspect, But i cant put my finger on it Macfearghais (@macfearghais1) April 4, 2018

"Hay algo bastante distintivo sobre este sospechoso, pero no puedo decir que es", escribió un usuario.

"Visto por última vez paseando a este perro". replicó otro.

Last seen walking this dog. pic.twitter.com/vVYk4ytrZO evilocity (@evilocity) April 3, 2018

"Caso está cerrado. Encontré a tu hombre en una piña debajo del mar. Fue un verdadero shock.", se mofó un internauta.

Case is closed. I found your man in a pineapple under the sea. It was a real shocker. pic.twitter.com/dZ0lwJAw9K emily 💫 (@pure_howell) April 3, 2018

En respuesta a las burlas, la Policía aseguró que el retrato era real y estaba basado en la descripción proporcionada por una testigo.