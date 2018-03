Arrestan a una profesora por mantener relaciones sexuales con un alumno de 13 años en clase

El miércoles, Brittany Zamora, una profesora de 27 años, fue arrestada, acusada de abusar sexualmente de un menor, entre otros cargos, tras haber mantenido relaciones sexuales con un alumno de 13 años dentro y fuera de la escuela.

Las autoridades también han indicado que, además de las relaciones sexuales, alumno y profesora intercambiaron fotografías de contenido erótico. Los presuntos encuentros sexuales habrían ocurrido entre principios de febrero y marzo. Ambos practicaron sexo en el coche y sexo oral en el aula, según indica 'AZ Central.com'.

Los hechos fueron descubiertos por el padre del menor, que, a través de una aplicación, se enteraba de ciertas palabras clave que recibía su hijo en el teléfono móvil. Tras interrogar al chico, el padre encontró los mensajes de la profesora en el dispositivo. Tras obtener esta información, los progenitores visitaron al director la escuela y este dio parte a la policía.

Según un informe presentado a la policía, el padre del estudiante afirmó que recibió una llamada telefónica de Zamora y su esposo "suplicándole que no la denunciaran". Incluso, el marido se ofreció a "reunirse" y "resolver esto", pero los padres del alumno se negaron.

Durante la vista oral, Zamora pidió indulgencia al juez a la hora de fijar la fianza, ya que le encantaría irse a casa con su esposo. Sin embargo, el juez estableció la cifra en 250.000 dólares y ordenó su ingreso en la cárcel bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, ta y como informa la revista 'People'.

Goodyear teacher Brittany Zamora, 27, being walked into jail after accused of having sexual relationship with 13 yr. old student at Las Brisas Academy #abc15 pic.twitter.com/B4qM3nMniv