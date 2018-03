Meten en prisión a 200 gallos tras una pelea ilegal

Sí, sí, como lo están leyendo.

Un grupo de reclusos de una prisión de Arkansas, en Estados Unidos, deben cuidar de 200 gallos de pelea hasta que éstos sean utilizados como prueba en un juicio contra 137 personas que se vieron involucradas en un redada policial.

El Sheriff del condado, Robert Gentry, aseguró que los pájaros permanecerán encarcelados hasta que sean utilizados como prueba en el juicio. El pasado 17 de marzo, una mega redada contra este tipo de peleas ilegales, acabó con la detención de 34 personas implicadas directamente, 86 acusados de delitos menores y otros tantos fueron arrestados como espectadores del grotesco espectáculo, según publica 'ArkansasOnline'

AGFC Officers assisted the Sevier County S.O., State Police, U.S. Forest Service, Border Patrol and I.C.E. on a warrant on a illegal cock fighting ring. Approximately 130 were arrested. #gamewarden @ARGameandFish @ARStatePolice pic.twitter.com/lqqvsrYkvM