Muere una adolescente al estallarle su teléfono móvil durante una conversación

Una adolescente murió cuando su teléfono móvil le estalló en plena cara mientras mantenía una conversación con un familiar.

Uma Oram, una joven de origen indio, de 18 años, se encontraba en su casa de Kheriakani, India, cuando murió mientras hablaba por teléfono. Al parecer, la joven conectó a la red el dispositivo porque se estaba agotando su batería, en ese momento el teléfono estalló.

La joven quedó inconsciente debido a la deflagración. Sufrió lesiones en la mano, en la pierna y en el pecho. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde, desafortunadamente, no pudo recuperarse de sus heridas.

Un portavoz de Nokia ha manifestado, en declaraciones recogidas por 'Metro', que la empresa no se hace responsable de lo sucedido. "Mientras no seamos capaces de verificar totalmente los hechos, podemos confirmar que el teléfono móvil en cuestión no fue fabricado o vendido por HMD Global"

La policía acudió al domicilio de la joven para reunir pruebas que puedan aclarar el caso.