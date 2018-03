Piden la documentación a un conductor y les entrega un carnet de Homer Simpson

Un conductor, no identificado, fue detenido la noche del domingo en Milton Keynes, Inglaterra.

Agentes de tráfico dieron el alta a este conductor que, cuando se le solicitó la documentación, entregó un carnet a nombre de Homer Simpson, con su foto, su firma y una dirección en Norteamérica.

Además de la falsa licencia de conducir, el arrestado carecía de seguro. Fue denunciado por ambos hechos y su vehículo requisado.

