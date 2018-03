10 frases de Stephen Hawking que pasarán a la historia

Tal y como hemos avanzado esta mañana, el físico británico Stephen Hawking ha fallecido a los 76 años en su casa de Cambridge.

Además de sus estudios sobre el cosmos, los agujeros negros, la relatividad y sus libros sobre ciencia, el científico nos ha regalado frases que permanecerán en los anales de la historia.

Hemos recopilado las más destacadas:

1." Einstein se equivoca diciendo que "Dios no juega a los dados con el universo". Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, sino que a veces los arroja donde no podemos verlos".

2. "La inteligencia artificial augura el fin de la raza humana"

3. "La tierra será una bola de fuego en 600 años"

4. "Preguntarse qué habían antes del 'Big Bang' es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte".

5. "La creación espontánea es la razón de que exista en universo, de que existamos nosotros".

6. "La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios, y no tener nada que descubrir"

7. "Será ya bastante difícil evitar el desastre en el planeta tierra en los próximos 100 años, para no mencionar lo que pueda ocurrir en los próximos mil años. o un millón de años".

8. "El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha más velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder".

9. "La humanidad coloniza el espacio o desaparece".

10. "Los humanos, que son seres delicados por su lenta evolución biológica, no podrán competir contra las máquinas, y serán superados".