Un conductor ebrio se atropella a sí mismo al intentar huir de la policía

Una persecución acabó de manera ridícula cuando un conductor ebrio al que perseguía la policía, salió de su coche en marcha y acabó atropellado por el mismo.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Fairfax, en el estado de Virginia, en Estadios Unidos, y las imágenes de la accidentada persecución fueron compartidas en Facebook por el Departamento de Policía local.

"Nuestros oficiales intentaron detener a un hombre. Salió a toda velocidad, luego salió de su automóvil para escapar, pero se olvidó de poner freno de mano. ¡Oops!. Fue atropellado por su propio coche. (El sospechoso) está bien físicamente, pero está acusado de conducir en estado de embriaguez, y de una larga lista de otros cargos", escribieron las autoridades en su publicación.

Muchos usuarios se mostraron contrarios porque este tipo de contenidos se divulgue de manera pública.

"Es repugnante ver que el cuerpo de Policía de Fairfax no cuenta con la más mínima pizca de humanidad básica y muestra como seres humanos son atropellados por los coches. No importa las circunstancias, esto no es gracioso", reprochó un usuario.