Dos pingüinos se hacen un selfie en la Antártida y el vídeo se hace viral

Eddie Gault es un expedicionario del grupo de científicos de la Australian Antartic Division que se encuentra en la Antártida, y dejó que dos pingüinos emperadores se hicieran un vídeo selfie que se volvió viral en las redes sociales.

Gault, puso su cámara en el suelo cerca de Auster Rookery, una de las zonas en las que hay una gran colonia de pingüinos emperadores, y solo tuvo que esperar.

Después de un rato de espera, una pareja de esta especie se acercó curiosa al aparato que estaba en el suelo, uno de ellos la golpeó y apuntó el objetivo hacia arriba, lo que grabó la cámara a continuación fue esto:

#Penguin #selfie offers bird's eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia's Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7