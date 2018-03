Un cliente borracho se despierta en un UBER a casi 500 kilómetros de distancia de su destino

Una noche de fiesta acabó con un cliente de UBER a casi 500 kilómetros de su destino y con una cuenta que ascendía a más de 1.500 euros.

La noche de Kenny Bachman, un joven de 21 años originario de New Jersey, comenzó en Morgantown, West Virginia (Estados Unidos). Allí, Bachman compartió con sus amigos algunas copas de más. Cuando llegó la hora de regresar a casa, cerca del campus de la Universidad de West Virginia, Bachman, algo perjudicado, llamó a un UBER.

En el trayecto el sueño le venció y el joven se quedó dormido. Al despertar su sorpresa fue mayúscula, cuando comprobó que un trayecto de apenas 10 minutos se había convertido en un auténtico viaje, en el que conductor y pasajero habían cambiado hasta de de estado.

El conductor le había llevado a su casa, pero a la de sus padres, en el condado de Gloucester, New Jersey, a casi 500 kilómetros de distancia.

