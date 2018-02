Un tesoro se esconde en algún lugar de las Montañas Rocosas, un sistema de cordilleras montañosas situado en el sector occidental de Norteamérica.

Pepitas de oro, más de 200 monedas antiguas, un collar de 2000 años de antigüedad y hasta un antiguo anillo español incrustado con piedras preciosas se encuentran en su interior, y un hombre ha muerto intentando dar con él. Es el cuarto desde el 2016.

Según la 'BBC' el intrépido aventurero se llamaba Jeff Murphy, y residía en Illinois (Estados Unidos). Murphy falleció en el Parque Nacional de Yellowstone mientras trataba de seguir las pistas, que el coleccionista de arte Forrest Fenn había dejado escritas en sus memorias, autopublicadas en 2010 por el misterioso millonario del que, hoy, muchos dudan.

Según el libro el libro, la fortuna se encuentra enterrada "en algún lugar de las Montañas Rocosas entre Santa Fe, Nuevo México y la frontera con Canadá". Las pistas para encontrarlo se completan con un poema que el propio Fenn escribió: "Empieza allí donde las aguas cálidas se detienen y toma el cañón hacia abajo (...) No habrá que remar el arroyo. Si has sido sabio y encontrado el fuego, mira rápidamente hacia abajo: tu misión está por acabar".

Al principio, pocas personas conocían la existencia del erario, ya que el libro tuvo una distribución mínima. Pero, en 2013, la 'NBC' dio la noticia por la televisión.

Cientos de cazatesoros invadieron la zona en busca de fortuna, una nueva 'fiebre del oro' se había desatado.

Desde entonces, cuatro personas han fallecido: Randy Bilyeu, de 54 años; Paris Wallace, de 52; Eric Ashby, de 31; y Jeff Murphy, de 53, que se despeñó a 150 metros de altura.

Al parecer, Fenn se ofreció a pagar, de su propio bolsillo, un helicóptero para facilitar el rescate de Murphy cuando éste desapareció. Sin embargo, no se siente culpable. "Siempre es trágico cuando muere alguien, dijo al 'New York Times' en 2017, pero la vida es demasiado corta para usar cinturón y tirantes. Si alguien se ahoga en la piscina, no debemos drenar la piscina, sino enseñar a nadar".

Fenn aseguró que el tesoro está "escondido a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero en un lugar accesible para un hombre de 80 años que viaje solo".