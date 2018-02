Una monologuista demandada por su ex-marido por hacer bromas sobre su separación durante sus actuaciones

Louise Reay, una cómica de nacionalidad británica, puede quedar en la ruina tras la demanda impuesta por su ex-marido, que la acusa de haberle difamado durante sus actuaciones.

Según informa 'The Guardian', el demandante, Thomas Reay, acusa a su ex-mujer de violar su privacidad, y revelar información sensible sobre su intimidad. Por su parte, Louise niega los cargos.

Tonight's show includes Louise Reay, Alternative New Comedian of the Year, Brighton Fringe Best Comedy and more. https://t.co/zroCi9kx2t pic.twitter.com/PIzc8mD2j0