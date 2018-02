Un ciudadano británico y su novia volaron hasta Belfast para asistir a un concierto que pensaron que era del grupo californiano Red Hot Chili Peppers pero, a cambio, se encontraron con una banda de gaiteros que tocaban versiones sobre el escenario.

Duncan Robb, de Chesterfield, Inglaterra, compartió su hilarante confusión en Twitter. Robb aseguró que había estado buscando entradas para un combate de boxeo, cuando vio otras para ver los Red Hot Chili Pipers. Este fan no se percató de que los 'chilis picantes' eran en realidad los `gaiteros picantes' y compró las entradas.

"Cuando hice clic y compré las entradas, en la fila Q, y por 30 cada uno, pensé en una ganga, no deben quedar muchas entradas y las 'pille' de inmediato", dijo Robb. "Además, vi que la fecha era el 10 de febrero, así que podría llegar el fin de semana del Día de San Valentín: matar a dos pájaros de un tiro", sentenció.

Robb regaló las entradas a su novia por Navidad pero pasaron varias semanas antes de que notasen que algo iba mal.

"Mi novia quiso saber quién eran los teloneros. No pudo encontrar nada acerca de los Red Hot Chili Peppers actuando en Belfast".

Aún así, la pareja se desplazó hasta el lugar del concierto. Fue entonces, una vez en Belfast, cuando se dieron cuenta de la palabra "Pipers" escrita en los tickets.

"[Nosotros] sólo pudimos reírnos, ¡qué más había que hacer!", dijo Robb.

Still can't believe we've flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the 'worlds best bagpipe band' @chillipipers ... thought I'd got a rate good deal on tickets n'all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I