El ridículo retrato robot que llevó a la identificación de un sospechoso

La policía de Pensilvania (Estados Unidos) ha sido capaz de emitir una orden de arresto contra un hombre que ha sido identificado, después de que un boceto con su cara circulara por las redes sociales y despertara las burlas de los usuarios, como el principal sospechoso de un robo.

Un testigo realizó un 'retrato robot' de Hunt Phuoc Nguyen, de 44 años y sospechoso de robo. Este amable ciudadano entregó su obra a la policía de la ciudad de Lancaster (Pensilvania), que publicó la caricatura junto con una descripción del presunto delincuente. En ella, las autoridades apuntaban a que se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años, de origen asiático o sudamericano, con cabello de color oscuro y pómulos anchos.

"Lanzamos todos esos detalles con la esperanza de que alguien reconociera al sospechoso", dijeron los funcionarios, según publica el 'Lancaster Online'.

El retrato, que estaba dibujado a mano y con escasos detalles del rostro, despertó las risas de los usuarios, quienes llegaron a asegurar que se trataba del famoso cantante Jason Mraz.

"Si bien, el boceto proporcionado por el testigo puede parecer 'de aficionado' y caricaturesco, junto con la descripción físico, despertó la memoria de un investigador quien proporcionó un posible nombre del sospechoso". Aseguró la Policía.

Al testigo que denunció el crimen, un robo en un mercado de Lancaster, se le mostró una serie de fotos de posibles sospechosos yNguyen fue identificado. A continuación pudo emitirse una orden de arresto.

