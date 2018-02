Doritos lanza un snack especial para mujeres: ni cruje, ni te mancha las manos

Doritos ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto. La marca, perteneciente al grupo PepsiCo, ha desarrollado un nuevo snack para mujeres después de averiguar que no les gusta el ruido provocado por su crujir ni la cantidad de suciedad que te deja en las manos.

"Aunque a las mujeres les encantaría crujir las patatas fritas ruidosamente, lamer sus dedos y verter migas de la bolsa en su boca después, prefieren no hacerlo en público", dice Indra Nooyi, jefa ejecutiva de la empresa.

Nooyi, además, añade que "¿hay snacks para mujeres que se pueden diseñar y envasar de manera diferente?' Sí y lo estamos viendo. Nos estamos preparando para lanzar muchos de ellos pronto".

Sin embargo, el nuevo producto ha provocado múltiples reacciones en redes. Críticos, varios usuarios han cargado contra la compañía y han tildado su decisión de irrisoria.

Crunchless doritos? Is that a joke? If women didn't want the crunch we wouldn't eat them. How about do something useful, like filling the bag properly 😐