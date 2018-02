Un avión con 60 fontaneros a bordo obligado a tomar tierra por problemas en su inodoro

A pesar de la presencia de 60 fontaneros cualificados a bordo, un avión de la aerolínea Norwegian Air tuvo que aterrizar de emergencia por problemas en uno de sus inodoros, tal y como ha informado el rotativo noruego 'Dagbladet'.

El vuelo despegó de Oslo (Noruega), el sábado por la mañana, con destino Munich (Alemania). El avión partió con retraso y durante el vuelo comenzó a tener problemas en el inodoro de uno de sus cuartos de baño.

"Es cierto que el vuelo DY1156, que iba a volar de Oslo a Munich, tuvo que regresar al aeropuerto cuando encontraron un problema en uno de sus inodoros. El avión tuvo que dar varias vueltas por Hedmark para deshacerse del combustible, para que no pesara demasiado en el momento del aterrizaje", dijo la portavoz de la aerolínea, Fatima Elkadi, al mismo diario.

En la aeronave viajaban 186 pasajeros, irónicamente, 60 de ellos eran fontaneros profesionales. Los trabajadores pertenecían a la compañia noruega Rorkjop, la cual estaba realizando un viaje de empresa, aunque su presencia, desafortunadamente, no sirvió para solucionar el problema.

El gerente de la compañía, Frank Olsen, en declaraciones a 'Dagbladet', aseguró que les hubiera gustado echar una mano pero que la revisión de los inodoros debía hacerse desde el exterior de la aeronave.

"Hubo un buen ambiente en el avión, con la ironía sobre los inodoros rotos", dijo Olsen.

El avión regresó a Oslo a los 65 minutos de emprender su viaje.

