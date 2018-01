VIDEO | El hombre más grande del mundo conoce a la mujer más pequeña

Sultan Kosen (Turquía, 1982) mide 2,67 metros. Jyoti Amge (India, 1993) mide 63 centímetros. Ambos son Record Guinness el primero por ser el hombre más alto del mundo; la segunda, por ser la más pequeña y pudieron conocerse dejando una serie de instantáneas para la historia.

El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de enero en la ciudad de Giza, ubicada a orillas del río Nilo. Según informa 'The Independent', ambos fueron invitados por la Junta de Promoción Turística del gobierno egipcio como intento de impulso de la industria turística en el país.

Kosen ya se reunió en 2014 con el que entonces era el hombre más bajo del mundo, Chandra Bahadur Dangi, en Londres. En esta ocasión, el meeting ha innundado las redes sociales de fotógrafas y reacciones curiosas.

El extraño tamaño de los protagonistas se debe a gigantismo hipofisario y una forma de onanismo llamada acondroplasia, provocando la segunda que Amge tenga un tamaño menor que un niño de dos años, según indica 'NDTV'.

Sultan Kosen, from Turkey, 34, the tallest man on earth according to the Guinness World Records, with a height of 246.5 cm, talks to Jyoti Amge, from India, 24, who holds the Guinness title for world's shortest woman at 62.8 cm, in front of the Pyramids of Giza. pic.twitter.com/TVGT7OcC7f