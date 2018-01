Un padre encuentra a su hijo en 15 minutos. La Policía no pudo hacerlo en 30 horas

Tony Lethbridge, un padre desesperado, tuvo que alquilar un helicóptero para buscar a su hijo, que había desaparecido en un carretera de Sídney, Australia, después de que la policía, tras 30 horas de búsqueda, no consiguiera resultados.

15 minutos de vuelo fueron suficientes para que Lethbridge lograra encontrar a su hijo Samuel, de 17 años, que había desaparecido tras haber salido con automóvil familiar para dar un paseo por la región de Blacksmiths, en Nueva Gales del Sur, Australia.

De acuerdo con declaraciones al 'Canal 7 de Noticias' de Sídney, el padre denunció, a la policía, la desaparición de su hijo, quien, antes de salir, había comentado que se sentía cansado.

Pasaron las horas y el joven no regresaba, por lo que sus familiares denunciaron los hechos. De inmediato, se montó un operativo de búsqueda, que, tras 30 horas de intenso trabajo, no obtuvo ninguna pista que pudiera conducir al paradero del joven.

Fue entonces cuando la policía especuló con la posibilidad de que Samuel podría haberse escapado. Su padre negó esta hipótesis con rotundidad, ya que su hijo no tenía razones para hacerlo. En su interior, sentía que Samuel había sufrido un accidente, por lo que no dudó en alquilar un helicóptero para ir en su busca.

En tan sólo 15 minutos de vuelo, Tony localizó el coche de Samuel. Se había salido de la carretera y estaba en un barranco, en una zona boscosa de difícil acceso. Lethbridge llamó a los servicios de emergencia que llegaron hasta el lugar para auxiliar al joven que estaba atrapado en el interior del vehículo.

Afortunadamente, el joven se encuentra fuera de peligro, aunque acabó con heridas en el tobillo, una fractura en el antebrazo y otra en el fémur.

