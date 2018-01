Dos menores arrestados por acabar con la vida de medio millón de abejas

Justin y Tori Engelhardt, un matrimonio de apicultores de Sioux City, Iowa, Estados Unidos, se quedó perplejo al descubrir que las 50 colmenas que tenían en propiedad estaban totalmente destruidas. Las colmenas, hogar de medio millón de abejas, habían sido volcadas y partidas por la mitad.

El resultado fue de 500.000 abejas muertas y unas pérdidas de más de 60.000 euros, el mayor revés que ha sufrido este pequeño negocio familiar en sus 6 años de historia.

"Tiraron todas y cada una de las colmenas, matando a todas las abejas. Nos aniquilaron por completo", declaró Justin Engelhardt a 'The Sioux City Journal' después de haber perdido todo su almacén el pasado del 27 de diciembre. "Irrumpieron en nuestro cobertizo, se llevaron todo nuestro equipo y lo tiraron por la nieve, rompieron todo lo que pudieron", continuó.

El miércoles, casi tres semanas después de los hechos, el Departamento de Policía de Sioux City arrestó a dos niños por su implicación en los hechos.

De acuerdo con la policía de Sioux City., los cargos que se les imputan incluyen tres delitos graves: conducta delictiva, ofensas en instalaciones para animales agrícolas y robo con allanamiento de morada. También, pueden ser condenados por un delito menor agravado por posesión de herramientas para el robo con allanamiento de morada.

La identidad de los menores, de 12 y 13 años de edad, no han trascendido. El caso se trasladará al tribunal de menores. Los jóvenes pueden enfrentarse a 10 años de prisión y multas de más de 10.000 euros, si es que son declarados culpables.

"Es mucho, ¿verdad? Demuestra el profesionalismo y la determinación del Departamento de Policía de Sioux City y no podríamos estar más felices ", manifestó Justin a 'The Sioux City Journal' después de que fueran notificados los arrestos.

Tras el asalto se ha creado una página de GoFundMe para recuperar parte del dinero que los Engelhardts han perdido. En cuestión de días, la iniciativa ha recaudado mas de 30.000 euros. "Entre las contribuciones y el equipo que pudimos salvar, nuestras necesidades se han cumplido", agradeció Justin y aseguró que su negocio, Wild Hill Honey, continuaría en la primavera.

Justin Engelhardt comenzó la apicultura hace seis años, después de escuchar una entrevista en la radio pública con el afamado apologólogo Thomas Seeley, autor de 'The Wisdom of the Hive'.

"Cuanto más estudiaba sobre las abejas, más me fascinaba su comportamiento", dijo Engelhardt . "Son fascinantes. Podría simplemente acostarme y mirarlos durante horas ", aseguró.