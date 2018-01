Hasta cinco actrices porno han fallecido en menos de tres meses

La industria del porno llora hoy un nuevo episodio trágico. Olivia Lua ha fallecido y se convierte así en la quinta actriz porno que muere en los últimos tres meses. Según cuenta El Mundo, regresaba de rodar en París sólo unos días antes de Navidad, pero ya a mediados de diciembre dejó un mensaje en Twitter que levantó sospechas:

"Estoy sola en vacaciones y me gustaría llamar a algún fan para levantarme el ánimo".

No era ni mucho menos veterana en el mundo del porno. Con solo 20 años de edad, trabajaba desde hace unos meses en LA Direct Models. Sin embargo, para el poco tiempo que llevaba siendo un ente público, la actriz se había convertido en toda una estrella.

"Olivia se unió a Direct Models en abril de 2017, aunque dejó de trabajar a principios de octubre del año pasado porque había decidido enfrentarse a sus demonios personales, lo que la llevó a pasar tres meses en una residencia de rehabilitación", explican desde la agencia, en un comunicado oficial, con el fin de aclarar la situación.

"Nosotros, en Direct Models, apenas podemos dar crédito a estar haciendo un comunicado como éste, no una sino dos veces, en tan poco tiempo. La coincidencia de que estas dos actrices compartieran el mismo nombre escénico, Olivia, es mera casualidad y en realidad ellas no se conocían", se defiende la empresa en el comunicado, que no se explica, junto con el total de las agencias, como es posible que se estén dando tantos casos seguidos de tragedias por fallecimiento.

Se desconocen actualmente las causas de la muerte. La autopsia decretará la fecha y la causa oficial.

Estos son 10 de los nombres propios que ha perdido la industria del porno en los últimos años, según los recoge Tiramillas en fotografías:

1. Dustin Michaels

2. Yuri Luv

3. Marilyn Chambers

4. Camila de Castro

5. Felicia Tang

6. Stephen Clancy Hill - 'The Driver'

7. Lolo Ferrari

8. Zoey Zane

9. Shannon Wilsey - 'Savannah'

10. Naughtia Childs'