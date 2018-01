Un vídeo erotico-festivo de los cadetes de aviación rusos abre la polémica en el país

En Rusia, todo lo que pueda oler a homosexualidad no está bien visto, por lo que este vídeo, no ha sentado nada bien a los superiores de estos cadetes de aviación. Según punta 'La Vanguardia' los jóvenes se encontraban en el Instituto Ulianovsk, cuyo rector, Serguéi Krasnov, se ha tomado el vídeo como una auténtica ofensa y una falta de respeto hacia la institución, ya que portaban en el vídeo las gorras y las corbatas, por lo que, según dice el rector "no hay excusa".

Como se puede ver en el vídeo, los jóvenes, en calzoncillos y con diferentes atuendos como cinturones alrededor del cuello, las botas militares y con objetos como taladradoras, escobas o bayetas y productos de limpieza. Ellos no esperaban que se hiciera viral y mucho menos que llegara a la Agencia Federal de Transporte Aéreo, que ha asegurado que "se tomarán las medidas más estrictas" y que no permitirán a los jóvenes ser pilotos civiles.

De todas partes del mundo han mostrado apoyo a los cadetes, e incluso han iniciado una campaña por la página Change.org, que ya tienemás de 400.000 firmas, para que no se castigue a los cadetes por un vídeo con el que pretendían divertirse y reírse con él. Han recibido también, muestras de apoyo en forma de vídeos imitando el suyo para que se normalice la situación.