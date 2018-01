Cierran un Hospital al confundir un paraguas con un arma de fuego

Un hospital del estado de Washington (Estados Unidos) fue cercado por la Policía y vetado al público cuando trabajadores del centro hospitalario confundieron un paraguas con forma de espada con un rifle de asalto.

Sobre las 9:00 a.m (hora local), El hospital Evergreen Health de Kirkland, avisó, a través de su cuenta de Twitter, del cierre temporal de sus instalaciones, y advertían a pacientes y empleados que permanecieran alejados del complejo.

EvergreenHealth Kirkland is on lockdown to protect employees, patients & others in the hospital.



We'll continue to update on the situation & ask that you remain outside of the hospital.



We're asking the media to help communicate our lockdown state & help to provide updates.