Expulsado de un vuelo por vestir 8 pares de pantalones y 10 camisas

Un pasajero, Ryan Carney Williams, fue retenido en el aeropuerto de Keflavik (Islandia) cuando se disponía a embarcar en un vuelo de British Airways con destino Londres.

En un par de vídeos subidos a su cuenta de twitter, bajo el alias de "Ryan Hawaii", Williams aparece como si fuera una cebolla, cubierto por capas y capas de ropa. Al menos dos pantalones colgaban de su cuello como si fueran una bufanda.

En Twitter, Williams aseguró que no podía pagar el exceso de equipaje, unos 125 dólares, ya que se había quedado sin dinero y llevaba una semana en Islandia viviendo en la calle. También afirmó que British Airways le había dicho que podía coger el vuelo si usaba toda su ropa a la vez, pero luego no fue así.

"Realmente me tienen vistiendo así para seguir adelante, y ni siquiera me dejarán seguir", dijo en el vídeo publicado del 10 de enero

En las imágenes, Williams llamó "despreciable" a la aerolínea y abiertamente se preguntó si era víctima de racismo."¿Es por lo que parezco?" preguntó.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP