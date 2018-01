Un meteorito impacta cerca de Detroit y provoca un sismo de magnitud 2.0

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha confirmado el impacto de un meteorito que ha caído hoy a las afueras de la cuidad de Detroit (Michigan) en Estados Unidos.

El impacto ha provocado un temblor de magnitud 2.

El temblor se ha registrado en torno a las 20.09 de la tarde, hora local. El USGS confirmó que el origen del sismo fue la caída de un meteorito que "se vio y oyó" en el área de Detroit.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx