Un espectacular accidente,ocurrido el domingo en el sur de California (Estados Unidos), dejó un balance de dos heridos leves, cuando el coche en el que viajaban impactó contra la mediana y salió disparado hasta estamparse contra el segundo piso de un edificio, más concretanmente contra la consulta de un dentista.

Las espectaculares imágenes, captadas por el Servicio de Bomberos de Orange County (California), muestran el automóvil, modelo Sedan, de color blanco, parcialmente empotrado contra la fachada del edificio.

Stephen Horner, capitán y portavoz del Servicio de Bomberos, manifestó que el domingo sobre las 5:30 a.m (hora local) recibieron un aviso informando sobre un accidente de tráfico ocurrido en Santa Ana (California). En el automóvil siniestrado viajaban dos personas a gran velocidad, y fue a dar de frente contra la mediana que separa los carriles de la carretera. Tal era la velocidad del coche en el momento del impacto que el turismo salió disparado en dirección al bloque de viviendas.

Según Horner, se formó un pequeño incendio que pudo ser sofocado a los pocos minutos de iniciarse.

Uno de los ocupantes del vehículo logró salir mientras que el otro quedó atrapado en su interior durante más de una hora. Ambos fueron trasladados a un hospital con lesiones menores.

La Policía de Santa Ana dijo que el conductor había confesado que ingirió estupefacientes.

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 de enero de 2018

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 de enero de 2018