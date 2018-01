Cinco cajeras son despedidas tras ser grabadas robando en Cataluña

El Tribunal de los Derechos Humanos da la razón de forma parcial a cinco cajeras que resultaron despedidas tras ser grabadas robando productos del supermercado para el que trabajaban en Barcelona, según informa El País. El suceso se produjo en 2009 y los magistrados consideran que se violaba su derecho a la intimidad por la grabación sin permiso de las trabajadoras.

Estrasburgo ha decidido que la empresa debe indemnizar a las que fueron trabajadoras del supermercado con 4.500 euros, pero mantiene su despido, ya que fueron sometidas a un juicio justo en España.

Las cinco trabajadoras sabían de la instalación de las cámaras en la tienda para investigar posibles robos, pero se instalaron en lugares cuya ubicación no fue informada a los empleados. El tribunal europeo declara que las trabajadoras deberían haber sido informadas de su vigilancia durante la jornada laboral.

Tras reuniones individuales con las cinco cajeras, tres de ellas admitieron su participación en los hechos y se comprometieron a no presentar ninguna queja ante los tribunales a cambio de no producirse denuncia por parte del jefe, pero no cumplieron con su palabra y acudieron a la legislación laboral impugnando sus despidos.

La justicia española dio la razón a la empresa catalana, por lo que acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han considerado que se produjo un juicio justo.