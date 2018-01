RETO VISUAL | ¿Serás capaz de encontrar los seis soldados camuflados en esta imagen?

El regimiento Household Cavalry, perteneciente al ejército británico, ha publicado, en su cuenta de Twitter, una imagen en la que desafían a los internautas a encontrar a seis soldados camuflados.

La profesionalidad del ejercito británico es tan alta que resulta casi imposible descubrirlos todos, pero están.

Here's a Christmas Day teaser for you.

This picture was taken back in July on Salisbury plain and will test your powers of observation.

Can you spot 6 of our camouflaged soldiers in the Wood?

All will be revealed on Boxing Day

Happy Christmas and happy hunting!

🌲⛄️🌲⛄️🌲 pic.twitter.com/GS6XYG5X17