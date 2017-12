Roban el retrete de una estrella de la NBA

Charlie Villanueva, ex jugador de la NBA que militó en los Dallas Mavericks, ha denunciado, a través de su cuenta de' Twitter', un curioso robo del que ha sido víctima.

Villanueva explica que un grupo de ladrones entró en su casa y se llevó el retrete de su baño. Algo insólito.

"Me robaron el retrete... No me lo invento. Todavía espero a la Policía", tuiteó el jugador tras dar aviso a las autoridades. "Estoy perdido. ¿Quién roba un inodoro? ¿Por qué el inodoro, un inodoro?",continuó escribiendo.

Al parecer, es uno de los robos más limpios, ya no solo por la naturaleza de lo sustraído, que han visto los usuarios en las redes sociales y por eso, muchos internautas aconsejan al jugador que centre sus investigaciones en el gremio de la fontanería.