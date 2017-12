La moda del 'selfie' ha alcanzado cotas insospechadas.

Ya no sólo vale hacerse una foto desde la cornisa de un edifico o junto a las vías del tren, comportamientos peligrosos e incluso reprochables. Ahora, The Tea Terrace, una cafetería londinense ha creado el 'selfieccino', un nuevo nivel.

Esta cafetería ha tenido la genial idea de que cada persona, que lo deseé, pueda beberse su propia imagen, espumosa y humeante, impresa en su café. Como lo oyen. Los clientes de este establecimiento pueden ver sus sus rostros impresos en espuma de su café por algo más de 6 euros.

El procedimiento es más sencillo de lo que se puede pensar a primera vista. Los clientes envían, a través de su WhatsApp, una imagen a la cafetería, que a su vez se la remite a una máquina, bautizada como 'Cino', que la escanea y la imprime en la espuma del café. La espuma usa un colorante comestible que no tiene sabor, y el proceso suele durar unos cuatro minutos.

The Tea Terrace ha vendido más de 400 de estos novedosos cafés en tan solo 3 días desde su lanzamiento.

A #London cafe unveils the ' #selfieccino ,' allowing customers to print their faces on hot, frothy #coffee pic.twitter.com/nCwbOPmjKj

Make way for the 'selfieccino'. This London cafe offers self-portraits in froth. See pics. #selfieccinohttps://t.co/Z8pOK7wtSm pic.twitter.com/nZFYNP4aqF