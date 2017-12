Aplican medida desproporcionada para que los pájaros no defequen sobre sus coches

En este barrio de Bristol estaban buscando una medida para que los pájaros no defecaran encima de los lujosos coches de los vecinos que aparcaban por la zona y lo han conseguido tras poner en marcha una medida que hace el lugar inhabitable para los animales, ya que han colocado una serie de púas en las ramas de los árboles.

El hecho fue denunciado via twitter por una residente de la ciudad, Jennifer Garret, aunque reconoce que es una medida que podría ser legal, ya que se trata de una zona privada.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

📷: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj