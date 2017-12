Una niña salva con un tweet la economía de su familia

En la ciudad de Houston, Estados Unidos, estaba a punto de suceder uno de los dramas que están sacudiendo a muchos de los pequeños empresarios que trabajan cada día para mantener a flote el trabajo para el que se han dedicado toda su vida.

Las redes sociales vuelven a derribar un nuevo muro en una de las historias que tocan el corazón de los que la leen. Un negocio abocado al cierre por el descenso del índice de ventas de manera drástica, estaba a punto de darse por vencido, pero fue entonces cuando una chica, de tan solo 18 años, publicó un tweet en el que hablaba de la panadería de su padre y pedía una mínima difusión a los lectores.

En el tweet, con video adjunto, podíamos leer lo siguiente: "Hola a todos. Mi papá tiene una pequeña panadería - restaurante. Él mismo hornea el pan dulce. Ha estado pensando en cerrar el negocio pero yo no puedo permitir que eso suceda. Corran la voz: un retuit podría significar la llegada de un nuevo cliente potencial".

HEY YALL MY DAD HAS A LITTLE PANADERIA/ RESTAURANT. HE MAKES ALL OF THE PAN DULCE HIMSELF. HE BEEN THINKING ABOUT CLOSING BUT I CANT LET THAT HAPPEN, SPRED THE WORD 1 RT COULD BRING IN A POTENTIAL CUSTOMER! LA CASA BAKERY AND CAFE 1002 HOGAN STREET 77009!! 😭😭 pic.twitter.com/cc2fEDwuyB