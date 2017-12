Un vagón del metro atraviesa un muro y aparece en el exterior

Un tren sin conductor, que se estaba probando en la línea magenta de Delhi (India), sufrió un aparatoso accidente a las 15:40 (hora local), del martes. Afortunadamente, nadie resultó herido.

El tren se encontraba en una rampa que le conducía a un túnel de lavado, cuando, por causas desconocidas, sus frenos se desconectaron. El convoy se deslizó y acabó impactando contra un muro que destrozó. Como consecuencia, el tren apareció en el exterior.

Las sorprendentes imágenes pronto se volvieron virales.

El Metro de Delhi calificó el accidente de "error humano y negligencia" y ha ordenado una investigación, tal y como aseguran desde el portal indio de noticias 'NDTV'.

"Un tren de prueba fue trasladado del taller sin chequear el sistema de frenos, y como resultado, mientras el tren se movía por la rampa para lavarse, rodó hacia atrás y chocó contra el muro adyacente", aseguró la Corporación del Metro de Delhi en un comunicado

Los frenos deberían haber sido probados por el personal de mantenimiento. "Parece que esto no se hizo (...) la persona que se hizo cargo del tren no verificó el freno (...) Sin los frenos, el tren retrocedió cuando se lo llevaba a una rampa de lavado", continúa el mismo comunicado.

El Director General de Delhi Metro, Mangu Singh, manifestó que las operaciones en la Línea magenta eran "absolutamente seguras", con un alto nivel de automatización. "El incidente de hoy fue un error manual durante el mantenimiento y no tiene nada que ver con las pruebas o la seguridad de los pasajeros durante las operaciones futuras".

Delhi: Empty metro train on trial run, breaks through boundary at Kalindi Kunj depot. Matter being probed. pic.twitter.com/kiqWn7TCVH