Un niño de 14 años ha dejado, por error, la cuenta de su madre en números rojos, mientras compraba créditos en el conocido videojuego 'FIFA 18'.

La mujer, que desea permanecer en el anonimato, es originaria de la ciudad de Cork, en Irlanda, y se quedó a 'cuadros' cuando fue a retirar dinero con su tarjeta . Tras realizar la operación, en la pantalla del cajero apareció la frase lapidaria con la que más de uno estamos tristemente familiarizados: "Saldo insuficiente"; según informa 'Irish Mirror'

Su hijo de 14 años había gastado todo su crédito bancario jugando a la PlayStation. La mujer había regalado al niño el 'FIFA 18' y el pequeño comenzó a comprar puntos sin saber que éstos costaban dinero.

"Simplemente no entendía, pero cada diez puntos le estaba costando más dinero. Creo que necesitas los puntos para mover a los jugadores, pero no estoy al tanto de cómo funciona. Al comprar el juego o jugarlo no te dicen eso. Esto tiene coste adicional. No tuvo que hacer nada ni hacer clic para activar mi tarjeta. Nunca supo que cuando estaba haciendo clic, el dinero se estaba sacando de mi cuenta ", comentó la afligida madre, según el portal Indy100.

"Me puse en contacto con PlayStation y me dijeron que era un juego para adultos. Le expliqué que tenía 14 años y que no entendía porqué jugaba con dinero", agregó.

Sin embargo, Sony, la compañía detrás de PlayStation, se ha negado a devolver el dinero gastado en el juego.