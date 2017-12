VIDEO | Dos analistas financieros conquistan Internet con su asombrosa intervención.

¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes? Así titula Periodista Digital el análisis financiero con el que los expertos Simón Pérez y Silvia Charro han conquistado Internet.

Más allá de grandes teorías económicas, consejos y tips provechosos o soluciones milagrosas que dotarán a tu economía de una salud perfecta, Pérez y Charro -de EIAF (Escuela Internacional de Administración y Finanzas) y Engel and Völkers respectivamente- han conseguido que su análisis sea escuchado por su peculiar presencia.

Influencers, medios y cuentas personales se han hecho eco de la intervención en redes. En Internet abundan los comentarios jocosos e irónicos sobre el curioso estado de los analistas, que se muestran alterados e inquietos durante todo el video.

Alguien que me mire como mira Silvia Charro y que me hable como habla Simón Pérez y me enamoro.😍 pic.twitter.com/k9e7Y8nS31