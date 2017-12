Una vaca se escapa de un pesebre navideño y siembra el caos en la ciudad, otra vez

Una vaca apodada "Storming" escapó de una decoración navideña el pasado jueves, y fue rescatada en la carretera Interestatal 95 en Filadelfia (Estados Unidos) por miembros de la Policía.

#BREAKING A loose cow has just been corralled on I-95 SB near Callowhill St. You may encounter a delay mooving in the area. pic.twitter.com/drJqg45Ajq