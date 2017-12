Todos los pasajeros de un vuelo sobreviven a un espeluznante accidente aéreo

Milagroso.

Los 25 pasajeros de un avión comercial, un Wind Aviation-ATR-42 que acababa de despegar del aeropuerto Fond du Lac (Saskatchewan, Canadá), han sobrevivido a un grave accidente cuando el avión en el que viajaban se estrelló en un bosque cercano al aeropuerto. El incidente se ha producido sobre las 6:15 p.m. (hora local), madrugada en España.

El impacto causó múltiples lesiones a varios pasajeros, que fueron trasladados al hospital en ambulancia, milagrosamente están todos ellos están fuera de peligro, tal y como informa 'Breaking Flight News' en Twitter.

Oficiales de la Real Policía Montada de Canadá han asegurado que la aeronave no explotó ni se incendió por causa del impacto. Uno de sus portavoces agregó: 'Los 22 pasajeros y tres tripulantes han sido retirados de la escena del accidente. No se han producido muertos ". "'Varias personas han sufrido lesiones; algunos lo suficientemente serias como para requerir servicios hospitalarios. No hay noticias sobre la causa del accidente".

Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá dijo que enviaría un equipo para investigar los sucedido.

El aeroplano se dirigía a Stony Rapids, otro pequeño aeropuerto canadiense, cuando por roznes desconocidas se desplomó y se estrelló en el bosque..

