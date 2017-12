10 frases de Star Wars que puedes usar en el trabajo

Reírse en el trabajo tiene muchos beneficios. El humor aumenta la motivación y la productividad, favorece la cohesión de los equipos humanos, ayuda a reducir el estrés, y estimula la motivación y el aprendizaje. Sólo hay que saber utilizarlo en el momento adecuado.

Coincidiendo con el estreno de la última película de la saga: 'Los Últimos Jedi', te proponemos 10 grandes citas de nuestros personajes favoritos de una galaxia muy, muy lejana, con las que puedes sorprender a tus compañeros:

1. "Puedo arreglar esto". De Poe Dameron (Úsalo siempre que uno de tus colegas de trabajo necesite tu ayuda).

2. "No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes". De Yoda (¿Nuevo becario en la oficina? Utiliza esta frase para guiarlo y motivarlo en sus primeros días).

3. "Nunca me digas las probabilidades". De Han Solo (Perfecta para cuando te digan: "¡Es demasiado tarde! Definitivamente ya no quedarán galletas en la cocina...").

4. "Yo soy tu padre". De Darth Vader (¿Momento break en la oficina? Utiliza la famosa frase de Darth Vader cuando tu compañero de trabajo te diga que es mejor que tú jugando al futbolín").

5. "Te lo aseguro, Lord Vader. Mis hombres están trabajando tan rápido como pueden". De Moff Jerjerrod (Explícale a tu jefe por qué tu departamento no ha completado su tarea con esta gran frase. Eso sí, asegúrate de tener cuidado antes de referirte a tu jefe como "Lord Vader", algunas personas pueden tomarlo de la manera equivocada).

6. "Tienes tus momentos. No muchos, pero los tienes. "- De la Princesa Leia (¡Ideal para bromear con alguien que ha conseguido hacer un gran trabajo!).

7. "Me parece que tu falta de fe es inquietante". De Darth Vader (A menudo tenemos que afrontar grandes retos. Usa es frase siempre que algún colega dude de tu capacidad para ganar un nuevo cliente o para obtener una presentación 5 estrellas en poco tiempo).

8. "Que la fuerza te acompañe" - De Obi-Wan Kenobi (Seguro que se te ocurre más de un momento en el que utilizar esta frase; por ejemplo, cuando el jefe llame a su despacho a un compañero de tu equipo).

9. AUUUHRRRGH - De Chewbacca (Todos sabemos que el tiempo es oro. Usa la expresión de Chewbacca cuando te llegue un feedback eterno de un proyecto en el que estás trabajando).

10. "Entonces, ¿quién habla primero? ¿Hablas tú primero? "- De Poe Dameron (¿Hay un silencio incómodo durante la comida? ¿tienes que compartir trayecto con algún compañero? Rompe el hielo citando al piloto rebelde favorito de todos).

Noticia elaborada con información de Infojobs.