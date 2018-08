Podemos insiste en que el Estado no debe asumir la defensa de Llarena

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Echenique subrayó que si hubiera sido tan evidente que el Estado tenía que asumir esa defensa el propio Llarena no habría tardado "casi dos meses" en pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se lo acabó concediendo en una sesión "bastante tensa" y a pesar de haber expirado el plazo legal para ello.

Considera que "el primer impulso del Gobierno fue correcto" teniendo en cuenta que las declaraciones de Llarena se produjeron en un ámbito "privado" y hay cuando menos "dudas" de que la demanda ponga en riesgo la jurisdicción española.

Echenique subrayó que Llarena ha dado conferencias, incluso invitado por FAES, y aunque "no podemos llamarnos a engaño" sobre las estrategias que utilizan los independentistas, eso no significa que "automáticamente" el Estado tenga que asumir con fondos públicos la defensa del juez por unas declaraciones, insistió, hechas en un "ámbito privado". Eso no implica que un juez tenga que estar siempre "callado", precisó, pero sí que, en su caso, tiene que pagarse "sus propios abogados", como cualquier otro ciudadano.

En su opinión, las acusaciones que Puigdemont vierte sobre España en esa demanda "no tienen ningún sentido", pero eso no significa que constituyan delito o que supongan "un golpe de Estado" sino solo parte de la "estrategia de confrontación" que han alimentado tanto los independentistas como el PP "azuzado" por Ciudadanos, partidos todos ellos, denunció, a los que no les interesa hablar de lo que realmente preocupa a los catalanes sino "confrontar en el discurso territorial".

Echenique lamentó que las cosas "se están sacando de quicio" en Cataluña, porque pocas actividades hay "más pacíficas" que poner o quitar lazos amarillos, y sin embargo el ambiente "se está calentando a propósito" por parte de esos partidos que "viven mejor en el conflicto" porque es como creen que crecen electoralmente. "Es peligroso echar gasolina al fuego", les dijo, llamándoles expresamente "a que dejen de hacerlo".

A modo de ejemplo de esa estrategia de confrontación denunció que el día anterior el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tuiteó una "noticia falsa" sobre una presunta agresión en un concierto a un hombre por criticar una pancarta independentista, cuando se trataba de una pancarta feminista. "Este tipo de utilizaciones de cualquier cosa que ocurra para echar gasolina al conflicto y confrontar nos lleva por muy mal camino", alertó.

Aunque en su opinión tanto poner como quitar lazos amarillos es algo que "entra dentro del ámbito de la libertad de expresión", le parece "bien" que la Fiscalía investigue por qué los Mossos d´Esquadra solo identifican a quienes los quitan y no a quienes los ponen.