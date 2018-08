Donald Trump no sabe cómo dibujar la bandera de Estados Unidos

Vuelven los ataques hacia Trump en las redes sociales. Esta vez después de que el presidente de Estados Unidos se dispusiera a colorear junto a los pequeños la bandera estadounidense.

La bandera de los Estados Unidos sólo tiene franjas rojas y blancas, pero Trump cogió un lápiz azul para colorear una de las franjas. Error que no se le ha perdonado.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V