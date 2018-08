5 apps para mantener una relación a distancia con un amor de verano.

El verano es siempre sinónimo de sol, playa, fiesta, amigos, buena gastronomía y por qué no... de aventuras amorosas. ¿Quién no ha tenido un romance veraniego del que no ha querido separarse nunca y ha rezado para que no se acaben las vacaciones? Además, cuanto más "internacional" sea la relación mejor, ya que, según un estudio 1 de cada 3 españoles reconoce que le gustaría vivir una aventura amorosa con un extranjero y que estaría dispuesto a aprender frases en otro idioma para flirtear.

Sin embargo, el verano no es para siempre y todo lo bueno se acaba. Llega el momento de decir adiós a esos meses de amor y locura para volver a la rutina a esperar el largo invierno. Por eso, Babbel, la aplicación más eficaz para aprender idiomas, ha recopilado cinco aplicaciones para ayudar a estas parejas a mantener su romance de verano en la distancia.

Between

Es una de las apps favoritas entre las parejas que intentan mantener viva la llama de su amor en la distancia. Con Between los enamorados lo tienen muy fácil para seguir chateando, recordar sus aniversarios o planear juntos dónde volver a reencontrarse de la forma más privada. Esta app permite compartir calendarios en común, actualizaciones en tiempo real, crear de recuerdos de la relación, hacer un archivo de eventos futuros... Imposible que pueda terminar esa relación tan apasionada.

Babbel

Muchos de los romances que surgen durante el verano suelen ser entre personas de diferente nacionalidad. Por ello, Babbel, una app para aprender idiomas puede ayudar a mantener un contacto continuo y fluido con nuestra pareja. Esta aplicación ayuda a mejorar y a practicar idiomas como sueco, holandés, italiano, alemán o inglés, entre otros, de forma didáctica e intuitiva. Expresar lo que uno siente en el idioma de su media naranja para relacionarse o sorprender a sus amigos o familia será pan comido.

Waynabox

Como es de esperar, los romances de verano surgen por viajes o escapadas durante fechas de desconexión. Por eso, al volver a casa, la rutina y el trabajo pueden acarrear una posible depresión post-veraniega con muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué mejor que empezar a organizar un viaje de otoño para un reencuentro con nuestro amor de verano? Una opción es Waynabox con la que puedes preparar un viaje de lo más romántico pero también de lo más emocionante, ya que puede reservar tus vuelos y estancia a un precio bastante asequible pero ¡con un destino sorpresa!

Loklok

Si lo que echas de menos es el contacto diario o los detalles más románticos de ese amor de verano, LokLok es una app capaz de mantener esa llama de deseo que tanto echas de menos. Con esta app podrás conectarte con tu pareja sin salir de la pantalla de bloqueo, mediante el envío de dibujos, notas o fotos que se comparten al instante y que será lo primero que tu media naranja verá al coger el móvil.

Go Euro

Una de las apps que no podía faltar para mantener el amor y el romance es GoEuro. Una plataforma ideal para organizar viajes y el encuentro perfecto, sea cual sea el lugar de procedencia de cada uno o buscar una ciudad intermedia para rememorar los recuerdos del romance de verano. Con esta aplicación podrás comparar y valorar múltiples opciones de viaje para cualquier trayecto, tanto si eres de los que les gusta viajar en tren, autobús, avión o hasta alquilar coche.

Fuente del estudio: Babbel