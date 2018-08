VÍDEO | Un hombre besa a una reportera de laSexta en pleno directo

Este último caso sufrido por la reportera de 'laSexta' Elizabeth López se suma a los numerosos episodios de acoso que últimamente están sufriendo muchas periodistas durante el desarrollo de su trabajo. La periodista se encontraba informando en directo desde la playa de La Pineda (Tarragona), cuando un hombre se le acercó y le besó en la cabeza.

Ocurrió durante la emisión del programa 'Más vale tarde'. Tras el beso, la reportera se quedó unos segundos perpleja y después pudo retomar la información.

"Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas", ha denunciado López en su cuenta de Twitter.

Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻‍♀️ #bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul

Numerosos compañeros de profesión se han solidarizado con la periodista.

Este verano también hemos visto a otra redactora, en este caso de Mediaset, tener que sufrir un episodio similar.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG