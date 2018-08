VÍDEO | Una niña recorre 250 metros sola encima de la moto de su madre tras un accidente

Un video grabado por un conductor que iba en su coche justo en el momento en el que se produjo un accidente muestra cómo una moto choca contra otra a gran velocidad que hace que todos los ocupantes caigan al suelo. Todos, meno uno: Una niña de solo 5 años que lograr seguir en la moto sola unos 250 metros.

Lo ocurrido tuvo lugar en Karnataka, uno de los veintinueve estados que forman la República de la India. Por suerte, tanto la madre como la niña solo sufrieron heridas leves.

El conductor de la moto responsable del choque fue denunciado por no cumplir las normas de circulación.

Death escapade

Mistakes Highlighted - speed, no helmets, overtaking from left side & using mobile phones..



Why the baby was supposed to pay the price for your mistakes?



Fortunately, the kid was unhurt and safe.



PS:These kinds of miracles don't happen often!#AbideTrafficRules pic.twitter.com/ecOm6ZLCpL