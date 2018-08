Detenido un hombre por ocultar el cadáver de su hermano cinco meses para cobrar la pensión

Un hombre de 68 años ha sido detenido este miércoles en Barcelona por ocultar el cadáver de su hermano para poder seguir cobrando la pensión de éste, según la investigación de los Mossos d'Esquadra.

El hombre, que no tenía otro medio de subsistencia salvo la pensión del fallecido, ha sido detenido por los delitos de estafa, omisión del deber de socorro, y estafa bancaria. El detenido no quiso comunicar la muerte de su hermano ya que no tenía otro medio para poder sobrevivir, por lo que ocultó el cadáver en el piso donde vivían.

Un vecino de la localidad donde residían los hermanos dio la voz de alarma de la presencia de un cadáver en el piso, además de los fuertes olores que salían del mismo. Cuando los Mossos d'Esquadra se personaron en el domicilio, el hermano del fallecido aseguró a los agentes que su hermano ya no vivía allí, que se había ido de la vivienda. Ante el intento de los Mossos por acceder a la vivienda, el detenido aceptó la entrada de los agentes, que encontraron el cadáver e n una habitación, momificado y tapado con varias sábanas.

El detenido explicó que su familiar había muerto en el mes de marzo, y desde entonces ocultaba el cadáver. Aseguró también que el fallecido murió por muerte natural, y a pesar de no haber apreciado signos de violencia por parte de los agentes, habrá que esperar a la resolución de la autopsia del cadáver.