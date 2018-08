Rivera no apoyará la exhumación de Franco si el decreto solo habla de "los huesos" del dictador

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este miércoles que su partido no apoyará la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos si el decreto del Gobierno solo habla de "los huesos" del dictador sin impulsar un debate sereno sobre la reconciliación y sobre el futuro de un "cementerio nacional".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Rivera lamentó que el Gobierno haya anunciado por "quinta vez" esa exhumación, lo cual demuestra la "falta de un proyecto de futuro" por parte de un Ejecutivo que está "vacío" de ideas y que además no cuenta con mayorías suficientes.

Criticó además la forma legal de amparar esa exhumación, ya que el decreto es un instrumento pensado para asuntos "urgentes", que no es el caso dado que han pasado más de cuarente años desde la muerte del dictador y el PSOE ha gobernado muchos años, algunos de ellos con mayoría absoluta, y nunca hizo nada por sacar los restos de Franco de ese mausoleo.

Cree que la exhumación "no es una prioridad" y que el decreto "no es la forma de abordar este asunto", y si es lo único que va a proponer el Gobierno "no vamos a apoyarlo". "Me importan bastante poco los huesos de Franco y bastante más la educación de nuestros hijos y hacia dónde va Europa", argumentó, pero si se habla de ello hay que hacerlo "en serio", "con criterios técnicos" y buscando "la reconciliación" entre españoles, no alimentando el "maniqueísmo".

Rivera considera que tras esa exhumación hay cierta "nostalgia" por las confrontaciones del bipartidismo, un intento del PSOE por recuperar "las batallas fratricidas entre rojos y azules" para centrar el debate político en esa dialéctica entre los dos grandes partidos. Sin embargo, alertó, muchos españoles están "hartos de ese maniqueísmo, de que te sitúen en bandos" y quieren hablar de soluciones al parto estructural o de cómo lograr un pacto educativo.