11 muertos y 5 desaparecidos en Italia tras el desbordamiento de un río

El número de las víctimas mortales causadas por el desbordamiento del río Raganello, en Civita de Castrovallari, en la región italiana de Calabria, asciende a 11. La situación ha empeorado durante la noche cuando uno de los heridos trasladado al hospital falleció a causa de un trauma torácico. De momento hay 5 desaparecidos.

Según informa el periódico italiano 'La República', los excursionistas que están a salvo son 23, algunos de ellos han sido trasladados al hospital de Cosenza.

'Tememos que el número de las víctimas pueda subir, aunque se trata de estimaciones en base a lo que ha ocurrido'' ha afirmado el procurador Eugenio Facciola. ''Estamos trabajado en una situación de emergencia y no podemos proporcionar cifras o hacer hipótesis'', ha añadido.

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, è stato appena evacuato dalla zona. pic.twitter.com/DMTYK2LRst Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 20 de agosto de 2018

Los excurionistas se han quedado bloqueados a causa de las fuertes lluvias, sobre el monte llamado ''Ponte del Diavolo'' (Puente del Diablo). Los dos grupos estaban visitando el interior de la zona, cuando las lluvias provocaron el desbordamiento del río y los excursionistas se quedaron bloqueados.

''De repente ha llegado una avalancha de agua. No hemos tenido el tiempo de hacer nada. He tenido suerte'' afirma un excursionista holandés entre lágrimas. ''Estoy sin palabras, y lloro por las personas que no han podido salvarse''.