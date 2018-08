Tres personas han resultado heridas tras producirse un tiroteo en la noche del lunes alrededor de una estación de metro del noroeste de Londres, según informó hoy la Policía británica.

An investigation by #Brent and Trident officers continues after a shooting in #Kingsbury Road, NW9. Two men (aged 18 and 24) remain in hospital; neither in a life-threatening condition. A woman has been discharged from hospital https://t.co/qSQ4oYRUl1 pic.twitter.com/pFqpWKmkQ9