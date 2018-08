Varias webs de partidos políticos e instituciones han sufrido este lunes el ataque de Anonymous.

Las páginas del Tribunal Constitucional, de la Policía y del PSOE, entre otras, se han visto afectadas. Al intentar acceder a ellas un mensaje de error avisaba del problema.

Minutos después el perfil en Twitter de Anonymous han reivindicado el ataque, haciendo referencia, una vez más, a la libertad de Cataluña.

#Anonymous #OpCatalonia #OpCatalunya



A lot of Spanish Ministry websites today are #offline



The main target for today is the Tribunal Constitucional Court of Spain. And its #TangoDown



Site:https://t.co/Za52F6OMP0 pic.twitter.com/YHlpNJQihf